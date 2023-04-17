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  5. Municipality of Troizinia - Methana

Купить недвижимость с видом на море в Municipality of Troizinia - Methana, Греция

Municipal Unit of Troizinia
7
Troezen
3
Methana
1
Municipal Unit of Methana
1
Галатас
1
3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 148,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на этаже…
Коттедж 5 спаленв Галатас, Греция
Коттедж 5 спален
Галатас, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…

Параметры недвижимости в Municipality of Troizinia - Methana, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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