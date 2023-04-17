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Купить квартиру с видом на горы в Municipality of Troizinia - Methana, Греция

Municipal Unit of Troizinia
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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 148,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на этаже…

Параметры недвижимости в Municipality of Troizinia - Methana, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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