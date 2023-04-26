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Квартиры с видом на горы в Триполис, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в merkobouni, Греция
Квартира 2 спальни
merkobouni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…

Параметры недвижимости в Триполис, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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