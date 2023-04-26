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Жильё в Триполис, Греция

Municipal Unit of Valtetsi
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Триполис, Греция
Квартира 3 комнаты
Триполис, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается квартира площадью 235 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
Дом 4 спальни в Папарис, Греция
Дом 4 спальни
Папарис, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
At a distance of exactly 10 metres from the sea, this unique 340 sq.m luxury villa within a …
Квартира 2 спальни в merkobouni, Греция
Квартира 2 спальни
merkobouni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…

Параметры недвижимости в Триполис, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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