Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Trifylia
  6. Виллы

Купить вилла с видом на море в Municipality of Trifylia, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Вромонери, Греция
Вилла 4 спальни
Вромонери, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительств…

Параметры недвижимости в Municipality of Trifylia, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти