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Купить таунхаус с видом на море в Municipality of Trifylia, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Кало Неро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Кало Неро, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Таунхаус 4 спальнив Трагана, Греция
Таунхаус 4 спальни
Трагана, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…

Параметры недвижимости в Municipality of Trifylia, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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