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Купить недвижимость с видом на море в Municipality of Trifylia, Греция

Кипарисия
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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Кало Неро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Кало Неро, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Квартира 1 спальняв Рахес, Греция
Квартира 1 спальня
Рахес, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 94,000
Продается квартира площадью 57 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Таунхаус 4 спальнив Трагана, Греция
Таунхаус 4 спальни
Трагана, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Вилла 4 спальнив Вромонери, Греция
Вилла 4 спальни
Вромонери, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительств…

Параметры недвижимости в Municipality of Trifylia, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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