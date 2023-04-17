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Купить коттедж в Municipality of Trifylia, Греция

Кипарисия
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнатв Врузес, Греция
Коттедж 5 комнат
Врузес, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет угловое…

Параметры недвижимости в Municipality of Trifylia, Греция

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