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Купить недвижимость в Municipality of Trifylia, Греция

Кипарисия
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8 объектов найдено
Дом 3 спальнив Кипарисия, Греция
Дом 3 спальни
Кипарисия, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 1,150,000
Продажа виллы, Кипарисия, Терпсифея, 170 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; &…
Таунхаус 2 спальнив Кало Неро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Кало Неро, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Квартира 1 спальняв Рахес, Греция
Квартира 1 спальня
Рахес, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 94,000
Продается квартира площадью 57 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 1 спальняв Рахес, Греция
Квартира 1 спальня
Рахес, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Квартира 1 спальняв Рахес, Греция
Квартира 1 спальня
Рахес, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 61 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Таунхаус 4 спальнив Трагана, Греция
Таунхаус 4 спальни
Трагана, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Коттедж 5 комнатв Врузес, Греция
Коттедж 5 комнат
Врузес, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет угловое…
Вилла 4 спальнив Вромонери, Греция
Вилла 4 спальни
Вромонери, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительств…

Параметры недвижимости в Municipality of Trifylia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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