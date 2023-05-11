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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Thiva, Греция

Municipal Unit of Thebes
5
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 200,000
Таунхаус 3 спальни в ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 367,500

Параметры недвижимости в Municipality of Thiva, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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