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Жильё с видом на горы в Municipality of Thiva, Греция

Municipal Unit of Thebes
10
demotike enoteta thisbes
3
7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Коттедж 4 спальни в ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 350,000
Коттедж 4 спальни в ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Коттедж 1 комната в ampelochori, Греция
Коттедж 1 комната
ampelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 425,000
Квартира 3 спальни в ampelochori, Греция
Квартира 3 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 160,000
Коттедж 2 спальни в xeronome, Греция
Коттедж 2 спальни
xeronome, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Квартира 2 спальни в Sarandi, Греция
Квартира 2 спальни
Sarandi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 50,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thiva, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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