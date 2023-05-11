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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Thiva, Греция

Municipal Unit of Thebes
3
Коттедж В архив
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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 350,000
Коттедж 4 спальни в ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Коттедж 1 комната в ampelochori, Греция
Коттедж 1 комната
ampelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 425,000
Коттедж 2 спальни в xeronome, Греция
Коттедж 2 спальни
xeronome, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thiva, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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