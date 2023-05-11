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Квартиры в Municipality of Thiva, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в ampelochori, Греция
Квартира 4 комнаты
ampelochori, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 165,000
Квартира 3 спальни в ampelochori, Греция
Квартира 3 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 160,000
Квартира 2 спальни в Sarandi, Греция
Квартира 2 спальни
Sarandi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 50,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thiva, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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