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Жильё с бассейном в Municipality of Thira, Греция

Thira Municipal Unit
14
Тира
4
Ia Municipal Unit
1
3 объекта найдено
Вилла 5 спален в Тира, Греция
Вилла 5 спален
Тира, Греция
320 м²
€ 2,000,000
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
Коттедж 4 спальни в Тира, Греция
Коттедж 4 спальни
Тира, Греция
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,500,000
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
Вилла 4 спальни в Монолифос, Греция
Вилла 4 спальни
Монолифос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Первый этаж состоит из одн…

Параметры недвижимости в Municipality of Thira, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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