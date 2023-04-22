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Жильё с видом на море в Municipality of Thira, Греция

Thira Municipal Unit
14
Тира
4
Ia Municipal Unit
1
2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Монолифос, Греция
Вилла 4 спальни
Монолифос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Первый этаж состоит из одн…
Коттедж 3 спальни в Karterados, Греция
Коттедж 3 спальни
Karterados, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Санторини. Коттедж состоит из 3 спа…

Параметры недвижимости в Municipality of Thira, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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