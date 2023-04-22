Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Municipality of Thira
  6. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Municipality of Thira, Греция

Thira Municipal Unit
4
Ia Municipal Unit
1
Тира
1
Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Karterados, Греция
Коттедж 3 спальни
Karterados, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Санторини. Коттедж состоит из 3 спа…

Параметры недвижимости в Municipality of Thira, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти