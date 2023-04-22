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Квартиры в Municipality of Thira, Греция

Thira Municipal Unit
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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Эксогония. Art Space Argyros Canava- популярная винодельня, Греция
Квартира 4 спальни
Эксогония. Art Space Argyros Canava- популярная винодельня, Греция
2 ванных комнат 340 м²
€ 1,100,000
Ref: 174 - Thira Santorinis Продается 2-х этажный мезонет с 4 спальнями, 1 гостиной, 1 кухне…

Параметры недвижимости в Municipality of Thira, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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