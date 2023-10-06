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Греция
Municipality of Thessaloniki
Виллы
Виллы с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Салоники
91
Neo Rysio
16
Trilofos
11
Plagiari
9
Drymos
5
Перея
5
Эпаноми
4
Pentalofos
3
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40 объектов найдено
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Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
6
3
650 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Редестос, Греция
6
3
300 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
5
4
520 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€980,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
280 м²
2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Melissochori, Греция
9
2
300 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Салониках. Вилла состоит из 5 спальных комнат,…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
7
4
324 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
7
4
330 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
7
3
500 м²
2
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Nea Silata, Греция
1
485 м²
4
Продается 4-этажная вилла площадью 485 кв.м в Халкидиках. У объекта есть камин. Недвижимость…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неа-Редестос, Греция
10
3
450 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Неа-Редестос, Греция
5
2
450 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Tagarades, Греция
8
5
600 м²
1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings
Perivolaki, Греция
8
3
480 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
7
520 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,07 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
1
1 168 м²
1
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Agia Paraskevi, Греция
1
240 м²
1
Продается вилла площадью 240 кв.м в загородном поселке Салоник. Вилла состоит из 3 спален, п…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kavallari, Греция
7
3
400 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€860,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kardia, Греция
8
4
200 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из одной сп…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
14
8
900 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
8
3
435 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Trilofos, Греция
8
4
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Tagarades, Греция
1
1 700 м²
1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
€5,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
6
1
190 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€373,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
7
3
560 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
11
6
1 100 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
11
7
1 050 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
€1,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Makrigialos, Греция
7
2
150 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings
Trilofos, Греция
7
3
310 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Перея, Греция
8
5
850 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
6
3
300 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция
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