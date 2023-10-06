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  5. Виллы

Виллы с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
91
Neo Rysio
16
Trilofos
11
Plagiari
9
Drymos
5
Перея
5
Эпаноми
4
Pentalofos
3
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40 объектов найдено
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в триад, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Неа-Редестос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€1,80 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€980,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Melissochori, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Салониках. Вилла состоит из 5 спальных комнат,…
€420,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в триад, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€850,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€800,000
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Nea Silata, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Nea Silata, Греция
Комнаты 1
Площадь 485 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 485 кв.м в Халкидиках. У объекта есть камин. Недвижимость…
€950,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Неа-Редестос, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€950,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Неа-Редестос, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,000,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Tagarades, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Tagarades, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€2,20 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings в Perivolaki, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings
Perivolaki, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,07 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 168 м²
Количество этажей 1
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
€4,00 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 240 кв.м в загородном поселке Салоник. Вилла состоит из 3 спален, п…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kavallari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kavallari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€860,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из одной сп…
€800,000
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neo Rysio, Греция
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plagiari, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€1,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Trilofos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€900,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Tagarades, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
€5,00 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€373,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plagiari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
€3,00 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plagiari, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
€1,95 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Makrigialos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Makrigialos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€550,000
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings в Trilofos, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€500,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Перея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Перея, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€2,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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