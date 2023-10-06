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  5. Виллы

Виллы с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
91
Neo Rysio
16
Trilofos
11
Plagiari
9
Drymos
5
Перея
5
Эпаноми
4
Pentalofos
3
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45 объектов найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Неа-Редестос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€1,80 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€3,40 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kato Scholari, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Scholari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€430,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,40 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neochorouda, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Количество этажей 4
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,20 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kardia, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 442 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 442 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€700,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€800,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Неа-Редестос, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€950,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Редестос, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 610 м²
Количество этажей 1
Продается особняк площадью 600 кв м, на участке 5500 квадратных метров, в Нео Ризио, Салоник…
€800,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в триад, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
триад, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенное трехэтажное здание в пригороде города Салоники. Участок 4000 кв.м. р…
€1,10 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Tagarades, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Tagarades, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€2,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Китрос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Китрос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
€1,000,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,07 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Месимерион, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Месимерион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 4 спальных …
€2,15 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,000,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Trilofos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Trilofos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 362 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€530,000
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 590 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€550,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kavallari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kavallari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€860,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из одной сп…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Месимерион, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Месимерион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 433 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€540,000
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neo Rysio, Греция
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plagiari, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€1,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Trilofos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€900,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Tagarades, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
€5,00 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plagiari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
€3,00 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Plagiari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 749 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 749 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€600,000
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в триад, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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