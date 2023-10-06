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Греция
Municipality of Thessaloniki
Виллы
Виллы с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция
Салоники
91
Neo Rysio
16
Trilofos
11
Plagiari
9
Drymos
5
Перея
5
Эпаноми
4
Pentalofos
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45 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Редестос, Греция
6
3
300 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
6
3
930 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Scholari, Греция
6
2
285 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€430,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
7
2
350 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
280 м²
2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
7
4
330 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
7
4
412 м²
4
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
9
5
442 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 442 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
7
3
500 м²
2
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неа-Редестос, Греция
10
3
450 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Редестос, Греция
9
6
610 м²
1
Продается особняк площадью 600 кв м, на участке 5500 квадратных метров, в Нео Ризио, Салоник…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
триад, Греция
1
550 м²
1
Продается недостроенное трехэтажное здание в пригороде города Салоники. Участок 4000 кв.м. р…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Tagarades, Греция
8
5
600 м²
1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Китрос, Греция
6
5
285 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
7
520 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,07 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Месимерион, Греция
8
2
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 4 спальных …
€2,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
5
3
540 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Trilofos, Греция
5
2
362 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 362 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€530,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
8
3
590 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 590 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kavallari, Греция
7
3
400 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€860,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kardia, Греция
8
4
200 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из одной сп…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Месимерион, Греция
8
5
433 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 433 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€540,000
Рекомендовать
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
14
8
900 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
8
3
435 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Trilofos, Греция
8
4
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Tagarades, Греция
1
1 700 м²
1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
€5,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
7
3
560 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
11
6
1 100 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Plagiari, Греция
9
5
749 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 749 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
9
4
1 000 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
€1,30 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция
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