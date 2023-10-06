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  5. Виллы

Виллы с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
91
Neo Rysio
16
Trilofos
11
Plagiari
9
Drymos
5
Перея
5
Эпаноми
4
Pentalofos
3
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45 объектов найдено
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в триад, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€3,40 млн
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Месимерион, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Месимерион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Подвальный этаж сос…
€360,000
Вилла 5 спален с видом на горы в Tagarades, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€560,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kato Scholari, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Scholari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€430,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в триад, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€850,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neochorouda, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Количество этажей 4
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,20 млн
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Tagarades, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€850,000
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€525,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Неа-Редестос, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€950,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Редестос, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 610 м²
Количество этажей 1
Продается особняк площадью 600 кв м, на участке 5500 квадратных метров, в Нео Ризио, Салоник…
€800,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Tagarades, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Tagarades, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€2,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Китрос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Китрос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
€1,000,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,07 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Месимерион, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Месимерион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 4 спальных …
€2,15 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,000,000
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Melissochori, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings в Lakkia, Греция
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Lakkia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 318 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 318 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€550,000
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 590 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€550,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Перея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Перея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€600,000
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 168 м²
Количество этажей 1
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
€4,00 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 240 кв.м в загородном поселке Салоник. Вилла состоит из 3 спален, п…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Месимерион, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Месимерион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 433 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€540,000
Вилла 1 комната с видом на горы, с furnishings в Souroti, Греция
Вилла 1 комната с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великолеп…
€180,000
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neo Rysio, Греция
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Trilofos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€900,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€373,000
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в триад, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
€1,30 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Makrigialos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Makrigialos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€550,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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