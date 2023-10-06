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Виллы
Виллы с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция
Салоники
91
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16
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11
Plagiari
9
Drymos
5
Перея
5
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4
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45 объектов найдено
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Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
6
3
650 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
6
3
930 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Месимерион, Греция
6
2
160 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Подвальный этаж сос…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на горы
Tagarades, Греция
7
4
343 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€560,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Scholari, Греция
6
2
285 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€430,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
7
2
350 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
7
4
324 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
7
4
412 м²
4
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Tagarades, Греция
5
2
212 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
7
3
700 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€525,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неа-Редестос, Греция
10
3
450 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Редестос, Греция
9
6
610 м²
1
Продается особняк площадью 600 кв м, на участке 5500 квадратных метров, в Нео Ризио, Салоник…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Tagarades, Греция
8
5
600 м²
1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Китрос, Греция
6
5
285 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
7
520 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,07 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Месимерион, Греция
8
2
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 4 спальных …
€2,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
5
3
540 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Melissochori, Греция
5
1
500 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Lakkia, Греция
9
2
318 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 318 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
8
3
590 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 590 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Перея, Греция
5
2
380 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
1
1 168 м²
1
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Agia Paraskevi, Греция
1
240 м²
1
Продается вилла площадью 240 кв.м в загородном поселке Салоник. Вилла состоит из 3 спален, п…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Месимерион, Греция
8
5
433 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 433 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€540,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
1
179 м²
1
Продается вилла площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великолеп…
€180,000
Рекомендовать
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
14
8
900 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Trilofos, Греция
8
4
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
6
1
190 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€373,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
9
4
1 000 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Makrigialos, Греция
7
2
150 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€550,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция
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