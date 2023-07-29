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Таунхаусы с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
141
Trilofos
20
Эпаноми
14
Plagiari
13
Neo Rysio
10
Neoi Epivates
7
Drymos
6
Перея
6
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14 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…
€ 1,550,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
€ 335,000
Таунхаус 6 комнат в Souroti, Греция
Таунхаус 6 комнат
Souroti, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 3
Продаются два таунхауса на стадии строительства, площадью, 240кв.м каждый, в пригороде Салон…
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
Предлагаем двухэтажный таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоник. Первый этаж со…
€ 330,000
Таунхаус 3 спальни в Nea Gonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Gonia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€ 500,000
Таунхаус 4 спальни в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€ 600,000
Таунхаус 3 спальни в Neochorouda, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 150,000
Таунхаус 5 спален в Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 спален
Neochorouda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
€ 295,000
Таунхаус 2 спальни в Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
€ 175,000
Таунхаус 2 спальни в Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
€ 210,000
Таунхаус 2 спальни в Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
€ 175,000
Таунхаус 2 спальни в Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
€ 175,000
Таунхаус 2 спальни в Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
€ 210,000
Таунхаус 2 спальни в Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
€ 260,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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