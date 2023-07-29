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  7. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
141
Trilofos
20
Эпаноми
14
Plagiari
13
Neo Rysio
10
Neoi Epivates
7
Drymos
6
Перея
6
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48 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 1 у…
€ 210,000
Таунхаус 3 спальни в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Angelochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€ 170,000
Таунхаус 3 спальни в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Angelochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€ 140,000
Таунхаус 3 спальни в Nea Plagia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Plagia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€ 220,000
Таунхаус 3 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 350,000
Таунхаус 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Район :Ней Епиватес
€ 390,000
Таунхаус 2 спальни в Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
€ 200,000
Таунхаус 2 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
€ 110,000
Таунхаус 3 спальни в триад, Греция
Таунхаус 3 спальни
триад, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 520,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…
€ 1,550,000
Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€ 220,000
Таунхаус 3 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
Предлагаем двухэтажный таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоник. Первый этаж со…
€ 330,000
Таунхаус 2 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 2 спальни
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€ 160,000
Таунхаус 3 спальни в Kato Scholari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Scholari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 140,000
Таунхаус 4 спальни в Trilofos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 240,000
Таунхаус 3 спальни в Nea Gonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Gonia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€ 500,000
Таунхаус 4 спальни в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€ 600,000
Таунхаус 3 спальни в Nea Plagia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Plagia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€ 145,000
Таунхаус 2 спальни в Plagiari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€ 120,000
Таунхаус 5 спален в Неа-Редестос, Греция
Таунхаус 5 спален
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 228 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€ 200,000
Таунхаус 3 спальни в Tagarades, Греция
Таунхаус 3 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 265,000
Таунхаус 3 спальни в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Plagiari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 440,000
Таунхаус 5 спален в Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 спален
Neochorouda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
€ 295,000
Таунхаус 5 спален в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€ 510,000
Таунхаус 2 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 2 спальни
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 160,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 320,000
Таунхаус 4 спальни в Trilofos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 270,000
Таунхаус 6 спален в Plagiari, Греция
Таунхаус 6 спален
Plagiari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 345 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольны…
€ 310,000
Таунхаус 4 спальни в Nea Kerasia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 190,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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