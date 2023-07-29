Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. Municipality of Thessaloniki
  7. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
141
Trilofos
20
Эпаноми
14
Plagiari
13
Neo Rysio
10
Neoi Epivates
7
Drymos
6
Перея
6
Показать больше
Таунхаус В архив
Очистить
52 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 220,000
Таунхаус 3 спальни в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Angelochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€ 170,000
Таунхаус 3 спальни в Trilofos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 315,000
Таунхаус 5 спален в Месимерион, Греция
Таунхаус 5 спален
Месимерион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 161 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 150,000
Таунхаус 5 спален в Месимерион, Греция
Таунхаус 5 спален
Месимерион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 161 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 150,000
Таунхаус 3 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 350,000
Таунхаус 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Район :Ней Епиватес
€ 390,000
Таунхаус 3 спальни в Lakkoma, Греция
Таунхаус 3 спальни
Lakkoma, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 150,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€ 150,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 320,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 135,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…
€ 1,550,000
Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€ 220,000
Таунхаус 5 спален в Tagarades, Греция
Таунхаус 5 спален
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€ 500,000
Таунхаус 3 спальни в Kavallari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kavallari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 180,000
Таунхаус 1 спальня в Pentalofos, Греция
Таунхаус 1 спальня
Pentalofos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 83,750
Таунхаус 6 спален в Kavallari, Греция
Таунхаус 6 спален
Kavallari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€ 215,000
Таунхаус 3 спальни в Drymos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Drymos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 219 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€ 150,000
Таунхаус 4 спальни в Kato Scholari, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kato Scholari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 150,000
Таунхаус 3 спальни в Kato Scholari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Scholari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 140,000
Таунхаус 4 спальни в Василика, Греция
Таунхаус 4 спальни
Василика, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 195,000
Таунхаус 4 спальни в Неа-Редестос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 180,000
Таунхаус 4 спальни в Souroti, Греция
Таунхаус 4 спальни
Souroti, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 320,000
Таунхаус 3 спальни в Agia Triada, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Triada, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 200,000
Таунхаус 3 спальни в Nea Gonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Gonia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€ 500,000
Таунхаус 2 спальни в Plagiari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€ 120,000
Таунхаус 5 спален в Неа-Редестос, Греция
Таунхаус 5 спален
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 228 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€ 200,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 195,000
Таунхаус 6 спален в Melissochori, Греция
Таунхаус 6 спален
Melissochori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 220,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти