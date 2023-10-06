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Греция
Municipality of Thessaloniki
Жильё с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Салоники
1154
Thessaloniki Municipal Unit
244
Trilofos
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Neo Rysio
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98 объектов найдено
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Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
6
3
650 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Редестос, Греция
6
3
300 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€1,80 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Nea Kerasia, Греция
5
670 м²
-1
Код недвижимости: HPS3992 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Миханионе, Неа Миханиона, за 1 500 000 евро. …
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
160 м²
2
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC П…
€420,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с бассейном
Neo Rysio, Греция
1
440 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
триад, Греция
4
345 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 3 WC Площадь: 345 m2, 4 Уровни…
€1,05 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Thessaloniki, Греция
5
330 м²
-1
Epektasi ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 330 m2, 3 Уров…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
триад, Греция
5
690 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 5 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 690 m2, Цокол…
€3,30 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Tagarades, Греция
4
287 м²
-1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 287 m2, 2 Уровн…
€595,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
5
4
520 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€980,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Sozopoli, Греция
3
250 м²
-1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
€800,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
триад, Греция
4
198 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 198 m2, 3 Уровни, …
€585,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Sozopoli, Греция
4
250 м²
-1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, 3 Уров…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Sozopoli, Греция
4
250 м²
-1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
140 м²
9
Vizantio ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 140 m2, 2 Уровн…
€750,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
225 м²
1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 225 m2, 3 Уро…
€470,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Neo Rysio, Греция
5
430 м²
-1
Первый уровень (цокольный этаж): 1 гостиная, 1 спальня, 1 кухня, 1 ванная комната и склад. О…
€990,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Neoi Epivates, Греция
4
480 м²
-1
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 5 Ванная 5 WC Площадь: 480 m2, 3 У…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
130 м²
8
Квартира расположена в 8 этажном здании на 7 этаже и состоит из 3 комнат: гостиная, кухня, с…
€430,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
триад, Греция
4
156 м²
1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 156 m2, 2 Уровни,…
€400,000
Рекомендовать
Шале 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Неа-Каликратия, Греция
10
370 м²
-1
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
€950,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
триад, Греция
3
1 200 м²
-1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площ…
€2,90 млн
Рекомендовать
Дом 10 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Tagarades, Греция
10
600 м²
-1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 10 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 3 WC Площадь: 600 m2, 3 Ур…
€2,80 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Tagarades, Греция
4
220 м²
-1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 220 m2, 2 Уро…
€520,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
триад, Греция
4
437 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 437 m2, , В стадии…
€650,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с садом
Trilofos, Греция
5
500 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 500 m2, 3 Уровни, Не важно, Скла…
€1,000,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Tagarades, Греция
3
190 м²
-1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 3 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
€393,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Kardia, Греция
3
200 м²
-1
Neo Risio ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 200 m2, 3 Уровн…
€330,000
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Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Kardia, Греция
6
330 м²
-1
Kardia ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 330 m2, 3 Уровни, …
€800,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Peristera, Греция
3
210 м²
-1
Lakkia ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 210 m2, 3 Уровни, …
€490,000
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