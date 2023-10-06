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Жильё с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
1154
Thessaloniki Municipal Unit
244
Trilofos
109
Neo Rysio
68
Неа-Каликратия
59
Перея
57
Эпаноми
48
Неа-Триглия
38
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98 объектов найдено
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в триад, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Неа-Редестос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€1,80 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Nea Kerasia, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 5
Площадь 670 м²
Этаж -1
Код недвижимости: HPS3992 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Миханионе, Неа Миханиона, за 1 500 000 евро. …
€1,50 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Площадь 160 м²
Этаж 2
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC П…
€420,000
Коттедж 1 комната с бассейном в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната с бассейном
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
€1,30 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в триад, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
триад, Греция
Комнаты 4
Площадь 345 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 3 WC Площадь: 345 m2, 4 Уровни…
€1,05 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Площадь 330 м²
Этаж -1
Epektasi ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 330 m2, 3 Уров…
€1,10 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в триад, Греция
Квартира 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
триад, Греция
Комнаты 5
Площадь 690 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 5 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 690 m2, Цокол…
€3,30 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Tagarades, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Tagarades, Греция
Комнаты 4
Площадь 287 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 287 m2, 2 Уровн…
€595,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€980,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Sozopoli, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Этаж -1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
€800,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в триад, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
триад, Греция
Комнаты 4
Площадь 198 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 198 m2, 3 Уровни, …
€585,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Sozopoli, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Sozopoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Этаж -1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, 3 Уров…
€1,30 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Sozopoli, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Sozopoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Этаж -1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
€1,20 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 9
Vizantio ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 140 m2, 2 Уровн…
€750,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Площадь 225 м²
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 225 m2, 3 Уро…
€470,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Neo Rysio, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Площадь 430 м²
Этаж -1
Первый уровень (цокольный этаж): 1 гостиная, 1 спальня, 1 кухня, 1 ванная комната и склад. О…
€990,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Neoi Epivates, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Площадь 480 м²
Этаж -1
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 5 Ванная 5 WC Площадь: 480 m2, 3 У…
€1,30 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Площадь 130 м²
Этаж 8
Квартира расположена в 8 этажном здании на 7 этаже и состоит из 3 комнат: гостиная, кухня, с…
€430,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в триад, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
триад, Греция
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 156 m2, 2 Уровни,…
€400,000
Шале 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Неа-Каликратия, Греция
Шале 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Неа-Каликратия, Греция
Комнаты 10
Площадь 370 м²
Этаж -1
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
€950,000
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в триад, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
триад, Греция
Комнаты 3
Площадь 1 200 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площ…
€2,90 млн
Дом 10 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Tagarades, Греция
Дом 10 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Tagarades, Греция
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 10 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 3 WC Площадь: 600 m2, 3 Ур…
€2,80 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Tagarades, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Tagarades, Греция
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 220 m2, 2 Уро…
€520,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в триад, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
триад, Греция
Комнаты 4
Площадь 437 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 437 m2, , В стадии…
€650,000
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с садом в Trilofos, Греция
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с садом
Trilofos, Греция
Комнаты 5
Площадь 500 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 500 m2, 3 Уровни, Не важно, Скла…
€1,000,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Tagarades, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Tagarades, Греция
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 3 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
€393,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Kardia, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Kardia, Греция
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Этаж -1
Neo Risio ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 200 m2, 3 Уровн…
€330,000
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Kardia, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Kardia, Греция
Комнаты 6
Площадь 330 м²
Этаж -1
Kardia ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 330 m2, 3 Уровни, …
€800,000
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Peristera, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Peristera, Греция
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Этаж -1
Lakkia ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 210 m2, 3 Уровни, …
€490,000

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