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Жильё с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
1154
Thessaloniki Municipal Unit
244
Trilofos
109
Neo Rysio
68
Неа-Каликратия
59
Перея
57
Эпаноми
48
Неа-Триглия
38
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320 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€190,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Makrigialos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Makrigialos, Греция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€160,000
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Этаж 6/3
Продается дуплекс площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
€680,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€360,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 6/3
Продается дуплекс площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
€620,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Площадь 128 м²
Этаж 3
Agios Ioannis ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 128 m2…
€430,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Angelochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Angelochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Triada, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€200,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€108,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 62 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€137,000
Квартира 1 комната с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 комната с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 33 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€70,000
Квартира 1 комната с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 комната с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 35 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€73,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 62 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€137,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€108,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€107,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€107,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Неа-Редестос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€1,80 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Nea Kerasia, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 5
Площадь 670 м²
Этаж -1
Код недвижимости: HPS3992 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Миханионе, Неа Миханиона, за 1 500 000 евро. …
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€3,40 млн
Квартира 1 спальня с видом на море в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 54 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€75,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€130,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город в Перея, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
€142,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 1 у…
€210,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€275,000
Квартира 2 спальни с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€1,07 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Sozopoli, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€130,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 116 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€400,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€120,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Цена по запросу

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Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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