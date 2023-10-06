Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Municipality of Thessaloniki

Жильё с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
1154
Thessaloniki Municipal Unit
244
Trilofos
109
Neo Rysio
68
Неа-Каликратия
59
Перея
57
Эпаноми
48
Неа-Триглия
38
Показать больше
261 объект найдено
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в триад, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Makrigialos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Makrigialos, Греция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€160,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Triada, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€200,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€3,40 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Неа-Миханьона, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€185,000
Коттедж 5 спален с видом на горы в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Месимерион, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Месимерион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Подвальный этаж сос…
€360,000
Коттедж 5 спален с видом на горы в Kardia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Эпаноми, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€130,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Trilofos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Trilofos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€160,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Angelochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€180,000
Вилла 5 спален с видом на горы в Tagarades, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€560,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Souroti, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€280,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Trilofos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€315,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Tagarades, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Tagarades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город в Месимерион, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город
Месимерион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 161 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€150,000
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город в Месимерион, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город
Месимерион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 161 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€150,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neochorouda, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€145,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
€230,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Василика, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Василика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 4 спальных ко…
€345,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kato Scholari, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Scholari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€430,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Makrigialos, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Makrigialos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€230,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
€155,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
€175,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€350,000
Коттедж 6 комнат с видом на горы, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€650,000
Коттедж 7 комнат с видом на горы, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€650,000
Коттедж 6 спален с видом на горы в Kato Scholari, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы
Kato Scholari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Area : Mesimeri
€270,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Район :Ней Епиватес
€390,000

Типы недвижимости в Municipality of Thessaloniki

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти