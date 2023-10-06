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Realting.com
Жилая
Греция
Municipality of Thessaloniki
Жильё с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция
Салоники
1154
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261 объект найдено
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Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
6
3
650 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Makrigialos, Греция
3
64 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Triada, Греция
3
1
67 м²
3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€200,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Neoi Epivates, Греция
5
1
180 м²
4
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
6
3
930 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€3,40 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Неа-Миханьона, Греция
5
2
185 м²
4
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€185,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы
Эпаноми, Греция
7
2
280 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Месимерион, Греция
6
2
160 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Подвальный этаж сос…
€360,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
6
2
254 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
3
1
92 м²
2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Trilofos, Греция
4
1
106 м²
1/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€160,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Angelochori, Греция
5
1
155 м²
2
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€180,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на горы
Tagarades, Греция
7
4
343 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€560,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
6
3
240 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€280,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Trilofos, Греция
5
4
225 м²
3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€315,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Tagarades, Греция
6
2
150 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город
Месимерион, Греция
8
3
161 м²
3
Продается таунхаус площадью 161 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€150,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город
Месимерион, Греция
8
2
161 м²
3
Продается таунхаус площадью 161 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
3
1
84 м²
1/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
4
2
109 м²
3/1
Продается квартира площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Василика, Греция
5
2
180 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 4 спальных ко…
€345,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Scholari, Греция
6
2
285 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€430,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Makrigialos, Греция
8
2
236 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
4
1
94 м²
4/1
Продается квартира площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
4
1
105 м²
3/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
€175,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
5
2
258 м²
3
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
6
220 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€650,000
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Коттедж 7 комнат с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
7
220 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€650,000
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Коттедж 6 спален с видом на горы
Kato Scholari, Греция
8
3
220 м²
3
Area : Mesimeri
€270,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
6
1
240 м²
3
Район :Ней Епиватес
€390,000
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