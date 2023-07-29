Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. Municipality of Thessaloniki
  7. Дома

Дома с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
683
Trilofos
75
Neo Rysio
68
Plagiari
37
Эпаноми
37
Drymos
34
Неа-Триглия
31
Неа-Каликратия
29
Показать больше
88 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Nea Irakleia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Irakleia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
€ 225,000
Коттедж 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
€ 1,300,000
Дом 4 спальни в триад, Греция
Дом 4 спальни
триад, Греция
Комнаты 4
Площадь 345 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 3 WC Площадь: 345 m2, 4 Уровни…
€ 1,050,000
Дом 5 спален в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Площадь 330 м²
Этаж -1
Epektasi ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 330 m2, 3 Уров…
€ 1,100,000
Дом 4 спальни в Tagarades, Греция
Дом 4 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 4
Площадь 287 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 287 m2, 2 Уровн…
€ 595,000
Вилла 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€ 980,000
Дом 4 спальни в триад, Греция
Дом 4 спальни
триад, Греция
Комнаты 4
Площадь 198 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 198 m2, 3 Уровни, …
€ 585,000
Дом 4 спальни в Sozopoli, Греция
Дом 4 спальни
Sozopoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Этаж -1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, 3 Уров…
€ 1,300,000
Дом 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 9
Vizantio ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 140 m2, 2 Уровн…
€ 750,000
Дом 4 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Площадь 225 м²
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 225 m2, 3 Уро…
€ 470,000
Дом 5 спален в Neo Rysio, Греция
Дом 5 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Площадь 430 м²
Этаж -1
Первый уровень (цокольный этаж): 1 гостиная, 1 спальня, 1 кухня, 1 ванная комната и склад. О…
€ 990,000
Дом 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Дом 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Площадь 480 м²
Этаж -1
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 5 Ванная 5 WC Площадь: 480 m2, 3 У…
€ 1,300,000
Дом 4 спальни в триад, Греция
Дом 4 спальни
триад, Греция
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 156 m2, 2 Уровни,…
€ 400,000
Шале 10 спален в Неа-Каликратия, Греция
Шале 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
Комнаты 10
Площадь 370 м²
Этаж -1
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
€ 950,000
Дом 3 спальни в триад, Греция
Дом 3 спальни
триад, Греция
Комнаты 3
Площадь 1 200 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площ…
€ 2,900,000
Дом 10 спален в Tagarades, Греция
Дом 10 спален
Tagarades, Греция
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 10 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 3 WC Площадь: 600 m2, 3 Ур…
€ 2,800,000
Дом 4 спальни в Tagarades, Греция
Дом 4 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 220 m2, 2 Уро…
€ 520,000
Дом 4 спальни в триад, Греция
Дом 4 спальни
триад, Греция
Комнаты 4
Площадь 437 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 437 m2, , В стадии…
€ 650,000
Дом 5 спален в Trilofos, Греция
Дом 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 5
Площадь 500 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 500 m2, 3 Уровни, Не важно, Скла…
€ 1,000,000
Дом 3 спальни в Tagarades, Греция
Дом 3 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 3 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
€ 393,000
Дом 3 спальни в Kardia, Греция
Дом 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Этаж -1
Neo Risio ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 200 m2, 3 Уровн…
€ 330,000
Дом 6 спален в Kardia, Греция
Дом 6 спален
Kardia, Греция
Комнаты 6
Площадь 330 м²
Этаж -1
Kardia ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 330 m2, 3 Уровни, …
€ 800,000
Дом 3 спальни в Peristera, Греция
Дом 3 спальни
Peristera, Греция
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Этаж -1
Lakkia ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 210 m2, 3 Уровни, …
€ 530,000
Дом 3 спальни в Kardia, Греция
Дом 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Площадь 540 м²
Этаж -1
Trilofo ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни,…
€ 690,000
Дом 6 спален в Trilofos, Греция
Дом 6 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 6
Площадь 310 м²
Этаж -1
Trilofo ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 310 m2, 3 Уровни,…
€ 500,000
Дом 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Площадь 380 м²
Этаж -1
Epektasi ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 380 m2, 2 Уровни…
€ 1,200,000
Дом 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Площадь 380 м²
Этаж -1
Epektasi ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 380 m2, 2 Уровни…
€ 1,200,000
Вилла 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€ 1,200,000
Коттедж 3 спальни в Неа-Редестос, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 530,000
Вилла 5 спален в Melissochori, Греция
Вилла 5 спален
Melissochori, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Салониках. Вилла состоит из 5 спальных комнат,…
€ 420,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти