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88 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни
Nea Irakleia, Греция
3
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
€ 225,000
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Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
€ 1,300,000
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Дом 4 спальни
триад, Греция
4
345 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 3 WC Площадь: 345 m2, 4 Уровни…
€ 1,050,000
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Дом 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
5
330 м²
-1
Epektasi ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 330 m2, 3 Уров…
€ 1,100,000
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Дом 4 спальни
Tagarades, Греция
4
287 м²
-1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 287 m2, 2 Уровн…
€ 595,000
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Вилла 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5
4
3
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€ 980,000
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Дом 4 спальни
триад, Греция
4
198 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 198 m2, 3 Уровни, …
€ 585,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Sozopoli, Греция
4
250 м²
-1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, 3 Уров…
€ 1,300,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
140 м²
9
Vizantio ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 140 m2, 2 Уровн…
€ 750,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
225 м²
1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 225 m2, 3 Уро…
€ 470,000
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Дом 5 спален
Neo Rysio, Греция
5
430 м²
-1
Первый уровень (цокольный этаж): 1 гостиная, 1 спальня, 1 кухня, 1 ванная комната и склад. О…
€ 990,000
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Дом 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
4
480 м²
-1
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 5 Ванная 5 WC Площадь: 480 m2, 3 У…
€ 1,300,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
триад, Греция
4
156 м²
1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 156 m2, 2 Уровни,…
€ 400,000
Рекомендовать
Шале 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
10
370 м²
-1
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
€ 950,000
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Дом 3 спальни
триад, Греция
3
1 200 м²
-1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площ…
€ 2,900,000
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Дом 10 спален
Tagarades, Греция
10
600 м²
-1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 10 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 3 WC Площадь: 600 m2, 3 Ур…
€ 2,800,000
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Дом 4 спальни
Tagarades, Греция
4
220 м²
-1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 220 m2, 2 Уро…
€ 520,000
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Дом 4 спальни
триад, Греция
4
437 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 437 m2, , В стадии…
€ 650,000
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Дом 5 спален
Trilofos, Греция
5
500 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 500 m2, 3 Уровни, Не важно, Скла…
€ 1,000,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Tagarades, Греция
3
190 м²
-1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 3 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
€ 393,000
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Дом 3 спальни
Kardia, Греция
3
200 м²
-1
Neo Risio ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 200 m2, 3 Уровн…
€ 330,000
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Дом 6 спален
Kardia, Греция
6
330 м²
-1
Kardia ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 330 m2, 3 Уровни, …
€ 800,000
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Дом 3 спальни
Peristera, Греция
3
210 м²
-1
Lakkia ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 210 m2, 3 Уровни, …
€ 530,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Kardia, Греция
3
540 м²
-1
Trilofo ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни,…
€ 690,000
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Дом 6 спален
Trilofos, Греция
6
310 м²
-1
Trilofo ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 310 m2, 3 Уровни,…
€ 500,000
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Дом 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
380 м²
-1
Epektasi ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 380 m2, 2 Уровни…
€ 1,200,000
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Дом 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
380 м²
-1
Epektasi ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 380 m2, 2 Уровни…
€ 1,200,000
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Вилла 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€ 1,200,000
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Коттедж 3 спальни
Неа-Редестос, Греция
5
2
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 530,000
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Вилла 5 спален
Melissochori, Греция
9
2
2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Салониках. Вилла состоит из 5 спальных комнат,…
€ 420,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция
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