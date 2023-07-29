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  7. Дома

Дома с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
683
Trilofos
75
Neo Rysio
68
Plagiari
37
Эпаноми
37
Drymos
34
Неа-Триглия
31
Неа-Каликратия
29
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215 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 1 у…
€ 210,000
Коттедж 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Цена по запросу
Коттедж 4 спальни в Flogita, Греция
Коттедж 4 спальни
Flogita, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€ 190,000
Таунхаус 3 спальни в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Angelochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€ 170,000
Таунхаус 3 спальни в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Angelochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€ 140,000
Вилла 4 спальни в Kato Scholari, Греция
Вилла 4 спальни
Kato Scholari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€ 720,000
Таунхаус 3 спальни в Nea Plagia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Plagia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€ 220,000
Коттедж 6 спален в Makrigialos, Греция
Коттедж 6 спален
Makrigialos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€ 230,000
Коттедж 5 спален в Krini, Греция
Коттедж 5 спален
Krini, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€ 420,000
Таунхаус 3 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 350,000
Таунхаус 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Район :Ней Епиватес
€ 390,000
Таунхаус 2 спальни в Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
€ 200,000
Таунхаус 2 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
€ 110,000
Таунхаус 3 спальни в триад, Греция
Таунхаус 3 спальни
триад, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€ 520,000
Вилла 5 спален в Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€ 1,400,000
Дом 5 спален в Neo Rysio, Греция
Дом 5 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Площадь 430 м²
Этаж -1
Первый уровень (цокольный этаж): 1 гостиная, 1 спальня, 1 кухня, 1 ванная комната и склад. О…
€ 990,000
Дом 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Дом 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Площадь 480 м²
Этаж -1
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 5 Ванная 5 WC Площадь: 480 m2, 3 У…
€ 1,300,000
Шале 10 спален в Неа-Каликратия, Греция
Шале 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
Комнаты 10
Площадь 370 м²
Этаж -1
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
€ 950,000
Коттедж 6 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. …
€ 700,000
Вилла 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€ 1,200,000
Коттедж 5 комнат в Makrigialos, Греция
Коттедж 5 комнат
Makrigialos, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€ 400,000
Коттедж 5 спален в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 500,000
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 650,000
Коттедж 3 спальни в Поселение "Геопоника", Греция
Коттедж 3 спальни
Поселение "Геопоника", Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€ 490,000
Коттедж 5 спален в Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 850,000
Коттедж 2 спальни в Makrigialos, Греция
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€ 240,000
Коттедж 2 спальни в Makrigialos, Греция
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€ 185,000
Коттедж 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Plagia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€ 170,000
Коттедж 7 спален в Поселение "Вина", Греция
Коттедж 7 спален
Поселение "Вина", Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€ 200,000
Коттедж 1 спальня в Поселение "Вина", Греция
Коттедж 1 спальня
Поселение "Вина", Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
€ 90,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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