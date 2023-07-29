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Коттеджи с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
289
Trilofos
30
Neo Rysio
27
Эпаноми
17
Drymos
16
Неа-Триглия
15
Василика
14
Plagiari
13
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12 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Nea Irakleia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Irakleia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
€ 225,000
Коттедж 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
€ 1,300,000
Коттедж 3 спальни в Неа-Редестос, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 530,000
Коттедж 4 спальни в Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 1,050,000
Коттедж 1 комната в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трёхэтажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Салоник с видом на…
€ 310,000
Коттедж 7 спален в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 600,000
Коттедж 3 спальни в Неа-Редестос, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 650,000
Коттедж 4 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 1,000,000
Коттедж 6 спален в Поселение Феникс", Греция
Коттедж 6 спален
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
€ 600,000
Коттедж 5 спален в Souroti, Греция
Коттедж 5 спален
Souroti, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 350,000
Коттедж 4 спальни в триад, Греция
Коттедж 4 спальни
триад, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 610,000
Коттедж 3 спальни в Kardia, Греция
Коттедж 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 330,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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