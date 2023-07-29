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  7. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
289
Trilofos
30
Neo Rysio
27
Эпаноми
17
Drymos
16
Неа-Триглия
15
Василика
14
Plagiari
13
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120 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Цена по запросу
Коттедж 4 спальни в Flogita, Греция
Коттедж 4 спальни
Flogita, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€ 190,000
Коттедж 6 спален в Makrigialos, Греция
Коттедж 6 спален
Makrigialos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€ 230,000
Коттедж 5 спален в Krini, Греция
Коттедж 5 спален
Krini, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€ 420,000
Коттедж 6 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. …
€ 700,000
Коттедж 5 комнат в Makrigialos, Греция
Коттедж 5 комнат
Makrigialos, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€ 400,000
Коттедж 5 спален в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 500,000
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 650,000
Коттедж 3 спальни в Поселение "Геопоника", Греция
Коттедж 3 спальни
Поселение "Геопоника", Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€ 490,000
Коттедж 5 спален в Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 850,000
Коттедж 2 спальни в Makrigialos, Греция
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€ 240,000
Коттедж 2 спальни в Makrigialos, Греция
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€ 185,000
Коттедж 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Plagia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€ 170,000
Коттедж 7 спален в Поселение "Вина", Греция
Коттедж 7 спален
Поселение "Вина", Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€ 200,000
Коттедж 1 спальня в Поселение "Вина", Греция
Коттедж 1 спальня
Поселение "Вина", Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
€ 90,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 950,000
Коттедж 5 спален в Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 530,000
Коттедж 4 спальни в Tagarades, Греция
Коттедж 4 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 270,000
Коттедж 5 спален в Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 780,000
Коттедж 4 спальни в Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 1,050,000
Коттедж 4 спальни в Makrigialos, Греция
Коттедж 4 спальни
Makrigialos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€ 290,000
Коттедж 4 спальни в триад, Греция
Коттедж 4 спальни
триад, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 280,000
Коттедж 9 спален в Makrigialos, Греция
Коттедж 9 спален
Makrigialos, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€ 300,000
Коттедж 1 комната в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
€ 310,000
Коттедж 3 комнаты в Sozopoli, Греция
Коттедж 3 комнаты
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается коттедж, на стадии строительства, с площадью 70 кв.м в курортном посёлке полуостро…
€ 300,000
Коттедж 2 спальни в триад, Греция
Коттедж 2 спальни
триад, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€ 400,000
Коттедж 5 спален в Agia Paraskevi, Греция
Коттедж 5 спален
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
Коттедж 6 спален в Китрос, Греция
Коттедж 6 спален
Китрос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
€ 290,000
Коттедж 2 спальни в Поселение "Бомботейка", Греция
Коттедж 2 спальни
Поселение "Бомботейка", Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€ 160,000
Коттедж 3 спальни в Petralona, Греция
Коттедж 3 спальни
Petralona, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
€ 160,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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