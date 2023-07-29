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периферия Центральная Македония
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136 объектов найдено
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Коттедж 5 спален
Эпаноми, Греция
7
2
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 430,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Nea Irakleia, Греция
3
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 55 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€ 79,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Kardia, Греция
6
2
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Цена по запросу
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Коттедж 5 спален
Souroti, Греция
6
3
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 280,000
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Коттедж 4 спальни
Tagarades, Греция
6
2
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 220,000
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Коттедж 4 спальни
Василика, Греция
5
2
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 4 спальных ко…
€ 345,000
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Коттедж 6 спален
Makrigialos, Греция
8
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€ 230,000
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Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€ 650,000
Рекомендовать
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€ 650,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален
Kato Scholari, Греция
8
3
3
Area : Mesimeri
€ 270,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
8
3
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 450,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня
Профитис, Греция
2
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 70,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Neochorouda, Греция
3
1
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 360,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Neo Rysio, Греция
6
3
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 400,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Trilofos, Греция
5
3
3
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Второй этаж состо…
€ 350,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Месимерион, Греция
8
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 409 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 320,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
триад, Греция
4
1
3
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 450,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6
2
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 210,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6
2
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€ 210,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6
2
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€ 210,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Makrigialos, Греция
5
3
Продается 0-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€ 400,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Эпаноми, Греция
7
3
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 500,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
8
3
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 650,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7
2
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 850,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
4
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€ 240,000
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Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6
3
4
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 550,000
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Коттедж 4 спальни
Kavallari, Греция
7
4
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 321 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 285,000
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Коттедж 1 спальня
Месимерион, Греция
2
1
2
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€ 550,000
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Коттедж 7 спален
Поселение "Вина", Греция
9
3
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€ 200,000
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Коттедж 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
7
3
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 950,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция
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