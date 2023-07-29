Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. Municipality of Thessaloniki
  7. Коттеджи

Коттеджи с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
289
Trilofos
30
Neo Rysio
27
Эпаноми
17
Drymos
16
Неа-Триглия
15
Василика
14
Plagiari
13
Показать больше
Коттедж В архив
Очистить
136 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 430,000
Коттедж 2 спальни в Nea Irakleia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Irakleia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 55 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€ 79,000
Коттедж 5 спален в Kardia, Греция
Коттедж 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Цена по запросу
Коттедж 5 спален в Souroti, Греция
Коттедж 5 спален
Souroti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 280,000
Коттедж 4 спальни в Tagarades, Греция
Коттедж 4 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 220,000
Коттедж 4 спальни в Василика, Греция
Коттедж 4 спальни
Василика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 4 спальных ко…
€ 345,000
Коттедж 6 спален в Makrigialos, Греция
Коттедж 6 спален
Makrigialos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€ 230,000
Коттедж 6 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€ 650,000
Коттедж 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€ 650,000
Коттедж 6 спален в Kato Scholari, Греция
Коттедж 6 спален
Kato Scholari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Area : Mesimeri
€ 270,000
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 450,000
Коттедж 1 спальня в Профитис, Греция
Коттедж 1 спальня
Профитис, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 70,000
Коттедж 2 спальни в Neochorouda, Греция
Коттедж 2 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 360,000
Коттедж 5 спален в Neo Rysio, Греция
Коттедж 5 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 400,000
Коттедж 3 спальни в Trilofos, Греция
Коттедж 3 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Второй этаж состо…
€ 350,000
Коттедж 5 спален в Месимерион, Греция
Коттедж 5 спален
Месимерион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 409 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 320,000
Коттедж 3 спальни в триад, Греция
Коттедж 3 спальни
триад, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 450,000
Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 210,000
Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€ 210,000
Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€ 210,000
Коттедж 5 комнат в Makrigialos, Греция
Коттедж 5 комнат
Makrigialos, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€ 400,000
Коттедж 5 спален в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 500,000
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 650,000
Коттедж 5 спален в Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 850,000
Коттедж 2 спальни в Makrigialos, Греция
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€ 240,000
Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 550,000
Коттедж 4 спальни в Kavallari, Греция
Коттедж 4 спальни
Kavallari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 321 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€ 285,000
Коттедж 1 спальня в Месимерион, Греция
Коттедж 1 спальня
Месимерион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€ 550,000
Коттедж 7 спален в Поселение "Вина", Греция
Коттедж 7 спален
Поселение "Вина", Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€ 200,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 950,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти