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Шале с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция

Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 10 спален в Неа-Каликратия, Греция
Шале 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
Комнаты 10
Площадь 370 м²
Этаж -1
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
€ 950,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с бассейном
недорогая
элитная
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