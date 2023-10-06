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Квартиры с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Салоники
464
Thessaloniki Municipal Unit
230
Перея
33
Неа-Каликратия
28
Trilofos
23
Неа-Миханьона
14
Triandria Municipal Unit
13
Neoi Epivates
11
Неа-Триглия
10
Эпаноми
10
Agia Triada
8
Pentalofos
8
Neo Rysio
6
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8 объектов найдено
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Квартира 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
триад, Греция
5
690 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 5 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 690 m2, Цокол…
€3,30 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Sozopoli, Греция
3
250 м²
-1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
€800,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Sozopoli, Греция
4
250 м²
-1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
130 м²
8
Квартира расположена в 8 этажном здании на 7 этаже и состоит из 3 комнат: гостиная, кухня, с…
€430,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Neochorouda, Греция
3
1
76 м²
1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings
Sozopoli, Греция
2
1
50 м²
1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€125,000
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Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings
Sozopoli, Греция
2
1
47 м²
1/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
5
3
235 м²
1
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
€300,000
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Типы недвижимости в Municipality of Thessaloniki
квартиры-студии
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Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция
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