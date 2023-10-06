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Квартиры с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
464
Thessaloniki Municipal Unit
230
Перея
33
Неа-Каликратия
28
Trilofos
23
Неа-Миханьона
14
Triandria Municipal Unit
13
Neoi Epivates
11
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8 объектов найдено
Квартира 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в триад, Греция
Квартира 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
триад, Греция
Комнаты 5
Площадь 690 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 5 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 690 m2, Цокол…
€3,30 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Sozopoli, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Этаж -1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
€800,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Sozopoli, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Sozopoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Этаж -1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Площадь 130 м²
Этаж 8
Квартира расположена в 8 этажном здании на 7 этаже и состоит из 3 комнат: гостиная, кухня, с…
€430,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Neochorouda, Греция
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€115,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings в Sozopoli, Греция
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings
Sozopoli, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€125,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings в Sozopoli, Греция
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings
Sozopoli, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€115,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
€300,000

Типы недвижимости в Municipality of Thessaloniki

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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