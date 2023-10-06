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Квартиры с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
464
Thessaloniki Municipal Unit
230
Перея
33
Неа-Каликратия
28
Trilofos
23
Неа-Миханьона
14
Triandria Municipal Unit
13
Neoi Epivates
11
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107 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€190,000
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Этаж 6/3
Продается дуплекс площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
€680,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€360,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 6/3
Продается дуплекс площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
€620,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Площадь 128 м²
Этаж 3
Agios Ioannis ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 128 m2…
€430,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Triada, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€200,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€108,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 62 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€137,000
Квартира 1 комната с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 комната с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 33 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€70,000
Квартира 1 комната с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 комната с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 35 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€73,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 62 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€137,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€108,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€107,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Makrigialos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Makrigialos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€107,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 54 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€75,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€130,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город в Перея, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
€142,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€275,000
Квартира 2 спальни с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€1,07 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Sozopoli, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€130,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 116 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€400,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€120,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Этаж 5
Nea Paralia ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 150 m2, …
€450,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Перея, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город в Agia Triada, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город
Agia Triada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
€220,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neochorouda, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€145,000
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Каликратия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€140,000
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Каликратия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€135,000
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Каликратия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€130,000

Типы недвижимости в Municipality of Thessaloniki

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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