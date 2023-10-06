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Municipality of Thessaloniki
Квартиры
Квартиры с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция
Салоники
464
Thessaloniki Municipal Unit
230
Перея
33
Неа-Каликратия
28
Trilofos
23
Неа-Миханьона
14
Triandria Municipal Unit
13
Neoi Epivates
11
Неа-Триглия
10
Эпаноми
10
Agia Triada
8
Pentalofos
8
Neo Rysio
6
Лангадас
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29 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Triada, Греция
3
1
67 м²
3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
3
1
92 м²
2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Trilofos, Греция
4
1
106 м²
1/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
3
1
84 м²
1/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
4
2
109 м²
3/1
Продается квартира площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
4
1
94 м²
4/1
Продается квартира площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
4
1
105 м²
3/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Перея, Греция
5
2
178 м²
2/1
Area : Perea
€295,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
63 м²
2/1
Район: Вардарис
€145,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Месимерион, Греция
3
1
65 м²
2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
120 м²
1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на горы
Melissochori, Греция
6
3
190 м²
3
Продается квартира площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
48 м²
3/1
Продается квартира площадью 48 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Flogita, Греция
3
1
77 м²
2/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
150 м²
5/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
115 м²
6/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
162 м²
2
Продается дуплекс площадью 162 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий эта…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
5
2
213 м²
6/1
Продается квартира площадью 213 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Triada, Греция
3
1
75 м²
3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
3
1
95 м²
3/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
6
2
207 м²
6/1
Продается квартира площадью 207 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
82 м²
4/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€70,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Makrigialos, Греция
4
1
118 м²
2/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€127,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
110 м²
6/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Kerasia, Греция
3
1
95 м²
2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
3
1
98 м²
1/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
106 м²
8/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€340,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
2
160 м²
6/1
Продается квартира площадью 160 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
3
1
98 м²
3/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€105,000
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