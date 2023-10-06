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Квартиры с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
464
Thessaloniki Municipal Unit
230
Перея
33
Неа-Каликратия
28
Trilofos
23
Неа-Миханьона
14
Triandria Municipal Unit
13
Neoi Epivates
11
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29 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Triada, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€200,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Эпаноми, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€130,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Trilofos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Trilofos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€160,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neochorouda, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€145,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
€230,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
€155,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
€175,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Перея, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Перея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/1
Area : Perea
€295,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/1
Район: Вардарис
€145,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Месимерион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Месимерион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€200,000
Квартира 4 спальни с видом на горы в Melissochori, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
€265,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 48 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€135,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€310,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 162 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий эта…
€360,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 213 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
€450,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€130,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€350,000
Квартира 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 207 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
€1,30 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€70,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Makrigialos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Makrigialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€127,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
€450,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€85,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€105,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€340,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 160 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
€450,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€105,000

Типы недвижимости в Municipality of Thessaloniki

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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