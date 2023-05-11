Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. Municipality of Tanagra
  6. Виллы

Виллы с видом на горы в Municipality of Tanagra, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 1 комната в Плака Дилеси, Греция
Вилла 1 комната
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000

Параметры недвижимости в Municipality of Tanagra, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти