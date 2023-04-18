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Купить коттедж с бассейном в Municipality of Tanagra, Греция

demotike enoteta schematariou
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Municipal Unit of Inofyta
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…

Параметры недвижимости в Municipality of Tanagra, Греция

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