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Купить коттедж в Municipality of Tanagra, Греция

demotike enoteta schematariou
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Municipal Unit of Inofyta
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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Tanagra, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 283 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 1 комнатав Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Tanagra, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 68,000
Предлагается на продажу незаконченный коттедж в районе Дилеси, Аттики. Построено 72 кв.м. Уч…
Коттедж 4 спальнив Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…

Параметры недвижимости в Municipality of Tanagra, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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