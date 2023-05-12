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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Syros and Ermoupoli, Греция

Ano Syros
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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Ligero, Греция
Коттедж 5 спален
Ligero, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 5 спален в Kini, Греция
Коттедж 5 спален
Kini, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 5 сп…

Параметры недвижимости в Municipality of Syros and Ermoupoli, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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