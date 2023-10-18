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Жильё в Municipality of Syros and Ermoupoli, Греция

Ano Syros
3
5 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Вари, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Вари, Греция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Просторный дом с 3 спальнями и видом на море на продажу на острове Сирос. Этот красивый двух…
€315,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Посидония, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Посидония, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Ref: 165 - Syros Posidonia seagrass ПРОДАЖА Вилла Минимальная архитектура и дизайн интерьера…
€850,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Ano Syros, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Ano Syros, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из г…
€480,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Ligero, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Ligero, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
€900,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kini, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kini, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 5 сп…
€600,000

Типы недвижимости в Municipality of Syros and Ermoupoli

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Syros and Ermoupoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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