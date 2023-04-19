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Купить дом в Municipality of Spetses, Греция

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Municipality of Spetses, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Spetses, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 207 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 1972 - Дом для продажи в Spetses Agioi Anargiroi для € 550.000. Это 207 кв…

Параметры недвижимости в Municipality of Spetses, Греция

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