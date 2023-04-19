Купить дом в Municipality of Spetses, Греция

Дом 4 комнаты Municipality of Spetses, Греция 4 Количество комнат 2 ванных комнат 207 м²

Цена по запросу

Код недвижимости: 1972 - Дом для продажи в Spetses Agioi Anargiroi для € 550.000. Это 207 кв…