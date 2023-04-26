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Виллы с видом на море в Спарта, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Kefalas, Греция
Вилла 4 спальни
Kefalas, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…

Параметры недвижимости в Спарта, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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