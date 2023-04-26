Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Спарта
  6. Коттеджи

Коттеджи в Спарта, Греция

Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в kalogonia, Греция
Коттедж 1 комната
kalogonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 5 спален в Васарас, Греция
Коттедж 5 спален
Васарас, Греция
8 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 68,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 232 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…

Параметры недвижимости в Спарта, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти