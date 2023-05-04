Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of South Kynouria

Жильё в Municipality of South Kynouria, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 90 м²
€ 255,000
Код недвижимости: HPS3868 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 255.000 . Это 90 кв. М…
Дом 1 комната в Макрихорион, Греция
Дом 1 комната
Макрихорион, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 45,000
Oreno, Kryoneri: Продается отдельно стоящий дом 90 кв.м. 2 уровня с индивидуальным отопление…
Дом 5 спален с Вид на жительство и гражданство в Греция, Греция
Дом 5 спален с Вид на жительство и гражданство
Греция, Греция
4 ванных комнат 450 м²
€ 5,738,733
Великолепный угловой исторический дом площадью 450 кв.м., в одном из самых красивых районов …
Квартира 3 спальни в Палиури, Греция
Квартира 3 спальни
Палиури, Греция
2 ванных комнат 81 м²
€ 211,988
Property Code: 3-520 - Maisonette FOR SALE in Pallini Paliouri for €220.000 . This 81 sq. m.…
Дом в Кокинон-Хорион, Греция
Дом
Кокинон-Хорион, Греция
€ 1,350,000
Эта удивительная вилла на продажу в Апокоронасе, Ханья, расположена в деревне Коккино Хорио.…
Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Коттедж 5 спален в Asvestochori, Греция
Коттедж 5 спален
Asvestochori, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 348 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 1 комната в Македонии и Фракии, Греция
Дом 1 комната
Македонии и Фракии, Греция
1 Количество комнат 300 м²
€ 996,176
Продается трехэтажный дом на юге полуострова Кассандра, Халкидики. Общая площадь здания - 30…
Квартира 3 спальни в Kriopigi, Греция
Квартира 3 спальни
Kriopigi, Греция
1 ванных комнат 104 м²
€ 135,000
Код недвижимости: HPS2736 - Мезонет на продажу в Кассандра Криопиги для € 135.000. Это 104 к…
Коттедж 2 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одног…
Вилла 5 спален в Портохелион, Греция
Вилла 5 спален
Портохелион, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 5 спален в Дервенион, Греция
Вилла 5 спален
Дервенион, Греция
2 ванных комнат 220 м²
€ 270,000
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…

Параметры недвижимости в Municipality of South Kynouria, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти