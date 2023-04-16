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Купить вилла с видом на море в Municipality of Sikyona, Греция

Ксилокастрон
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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв ano loutro, Греция
Вилла 6 спален
ano loutro, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…

Параметры недвижимости в Municipality of Sikyona, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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