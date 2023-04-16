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  5. Municipality of Sikyona

Купить недвижимость с бассейном в Municipality of Sikyona, Греция

Municipal Unit of Sikyona
9
Ксилокастрон
4
Кьятон
2
5 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Laliotis, Греция
Квартира 1 спальня
Laliotis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 146,000
Предлагается на продажу Ksilokastro apartmentsквартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелопо…
Квартира 2 спальнив Paralia, Греция
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 156,900
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Таунхаус 5 спаленв Paralia, Греция
Таунхаус 5 спален
Paralia, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Вилла 5 спаленв Laliotis, Греция
Вилла 5 спален
Laliotis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 840,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 6 спаленв ano loutro, Греция
Вилла 6 спален
ano loutro, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…

Параметры недвижимости в Municipality of Sikyona, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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