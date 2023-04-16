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Купить коттедж с видом на море в Municipality of Sikyona, Греция

Municipal Unit of Sikyona
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Ксилокастрон
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Кьятон
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Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнатв Laliotis, Греция
Коттедж 5 комнат
Laliotis, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …

Параметры недвижимости в Municipality of Sikyona, Греция

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