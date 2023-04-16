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Купить коттедж в Municipality of Sikyona, Греция

Municipal Unit of Sikyona
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Ксилокастрон
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Кьятон
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Коттедж В архив
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4 объекта найдено
Коттедж 5 комнатв Laliotis, Греция
Коттедж 5 комнат
Laliotis, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
Коттедж 4 спальнив Laliotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Laliotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 2 спальнив belina, Греция
Коттедж 2 спальни
belina, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 3 спальнив Кьятон, Греция
Коттедж 3 спальни
Кьятон, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 211 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…

Параметры недвижимости в Municipality of Sikyona, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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