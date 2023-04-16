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Купить квартиру с видом на море в Municipality of Sikyona, Греция

Municipal Unit of Sikyona
3
Ксилокастрон
2
Квартира В архив
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Laliotis, Греция
Квартира 2 спальни
Laliotis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 1 спальняв Laliotis, Греция
Квартира 1 спальня
Laliotis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 146,000
Предлагается на продажу Ksilokastro apartmentsквартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелопо…
Квартира 2 спальнив Paralia, Греция
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 156,900
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 2 спальнив Paralia, Греция
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 138,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 5 спаленв Laliotis, Греция
Квартира 5 спален
Laliotis, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается дуплекс площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Дуплекс расположен на 2 уровн…
Квартира 2 спальнив Paralia, Греция
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается квартира площадью 104 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…

Параметры недвижимости в Municipality of Sikyona, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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