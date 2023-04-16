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Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Sikyona
Купить недвижимость в Municipality of Sikyona, Греция
Municipal Unit of Sikyona
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19 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Laliotis, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
127 м²
€ 255,000
Современные резиденции на одном из пляжей Ксилокастро. 3 уровня Просто. Хорошо выложено. Ярк…
Коттедж 5 комнат
Laliotis, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
Таунхаус 2 спальни
Paralia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Квартира 2 спальни
Laliotis, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 1 спальня
Laliotis, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 146,000
Предлагается на продажу Ksilokastro apartmentsквартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелопо…
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 156,900
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Таунхаус 5 спален
Paralia, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 138,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Коттедж 4 спальни
Laliotis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Таунхаус 4 спальни
pasio, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 4 спальни
Laliotis, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 299,000
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Коттедж 2 спальни
belina, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Вилла 5 спален
Laliotis, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 840,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
Кьятон, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 211 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Таунхаус 3 спальни
Paralia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 3 спальни
Paralia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 440,000
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Квартира 5 спален
Laliotis, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается дуплекс площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Дуплекс расположен на 2 уровн…
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается квартира площадью 104 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
Вилла 6 спален
ano loutro, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Параметры недвижимости в Municipality of Sikyona, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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